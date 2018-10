Liverpool: Salah orphelin de Mané et Firmino

Parmi la cascade de blessés auxquels il a dû faire face ces derniers jours, Jürgen Klopp a pu récupérer Virgil van Dijk et Mohamed Salah pour le déplacement de Liverpool à Huddersfield ce samedi (18h30).

L'Egyptien sera associé en attaque à Daniel Sturridge et Xherdan Shaqiri. Roberto Firmino débutera sur le banc, alors que Sadio Mané est forfait, tout comme Naby Keita.

Liverpool: Alisson - Gomez, Lovren, Van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Lallana - Shaqiri, Sturridge, Salah.

#HUDLIV team news



Three changes; Shaqiri, Lallana and Sturridge replace Mane, Wijnaldum and Firmino...https://t.co/Spe6UCymUN