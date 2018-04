Liverpool: Saison terminée pour Matip

Joel Matip, touché à la cuisse à Crystal Palace (1-2, 32e journée de Premier League), va devoir se faire opérer et ne devrait plus rejouer de la saison.

Le défenseur camerounais, encore régulièrement titulaire cette saison, a pourtant disputé l'intégralité du match samedi.

Les Reds n'ont plus que Dejan Lovren et Virgil van Dijk pour assurer en charnière, mercredi face à Manchester City en Ligue des champions (quarts de finale aller), puisque Joe Gomez est également blessé et que Ragnar Klavan ne joue plus.