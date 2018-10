Liverpool: Sadio Mané blessé à son tour

Décidément, cette trêve internationale est difficile pour les joueurs de Liverpool. Après Mohamed Salah, touché à la cuisse avec l'Egypte, et Virgil Van Dijk, qui a quitté le rassemblement néerlandais avec une blessure aux côtes, c'est au tour de Sadio Mané de rejoindre l'infirmerie.

L'international sénégalais s'est fracturé le pouce de la main gauche, et pourrait manquer la rencontre face à Huddersfield ce week-end.

Sadio Mane has broken this left thumb in training with Senegal national team, his injury could get worse if he played. He's expected to miss the game vs. Sudan and Liverpool's clash against Huddersfield in the Premier League. pic.twitter.com/U8weZuucy7