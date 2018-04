Liverpool revient sur terre

Trois jours après son quart de finale aller de Ligue des champions contre Manchester City, largement remporté sur le score de 3-0, l’euphorie est retombée pour Liverpool. Car dans le derby de la Mersey face à Everton (33e journée de Premier League), l’équipe de Jürgen Klopp, qui avait fait tourner, n’a pas eu la même efficacité puisque le public du Goodison Park n’a vu aucun but (0-0). Auteurs de trois réalisations sur leurs trois tirs cadrés mercredi soir, les Reds n’ont cette fois-ci pas trouvé la faille en autant de frappes cadrées.

Privés de Mohamed Salah, ménagé, et remplacé par Danny Ings à la pointe de l’attaque, Sadio Mané et ses coéquipiers ont été dominés par les Toffees, bien plus entreprenants. Après leur temps fort en début de rencontre, durant lequel Solanke (12e, 15e) n’a pas trouvé le chemin des filets, les Reds ont laissé leurs adversaires prendre le dessus. Mais les joueurs de Sam Allardyce sont aussi passés à côté de la victoire, la faute surtout à un grand Karius, auteur de l’arrêt de la rencontre face à Bolasie (22e). Les locaux ont aussi manqué d’efficacité, à l’image d’un Tosun imprécis (77e), d’un Coleman trop juste (87e) ou d’un Calvert-Lewin pas concentré (88e). Les réponses de Milner (30e) et Oxlade-Chamberlain (69e) n’ont rien changé.

Sans l’international égyptien, meilleur buteur du championnat avec 29 réalisations, Liverpool a donc terminé ce derby muet, son sixième match de la saison sans marquer toutes compétitions confondues. Mais avec une équipe remaniée, et entre deux matches de C1, les Reds s’en sortent finalement bien au vu de la rencontre. L’occasion de passer devant Manchester United (2e), qui affronte Manchester City dans l’autre derby (18h30), est manquée mais l’essentiel est ailleurs: il ne faudra pas sombrer mardi à l’Etihad Stadium face à l’éventuel nouveau champion d’Angleterre pour valider un billet pour le dernier carré de la Ligue des champions.