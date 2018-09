Liverpool remercie Sturridge

Trois jours après s'être imposé sur la pelouse de Liverpool (1-2), mercredi en League Cup, Chelsea espérait rééditer pareille performance samedi à Stamford Bridge face à ces mêmes Reds, pour le compte de la 7e journée de Premier League. Déjà auteur d'un but fantastique il y a trois jours, avec un raid solitaire et un extérieur du pied droit de toute beauté, Eden Hazard a de nouveau fait trembler les filets. Parfaitement lancé dans la profondeur par une passe lumineuse de Mateo Kovacic, le génial attaquant belge a trompé Alisson d'un tir croisé imparable (1-0, 25e).

Les hommes de Maurizio Sarri ont longtemps tenu ce score qui leur aurait permis de rejoindre Manchester City, vainqueur un peu plus tôt de Brighton (2-0), en tête du classement. Mais les Blues ont fini par craquer sur un missile de Daniel Sturridge. Déjà auteur de l'égalisation il y a trois jours avec un retourné, puis malheureux sur une frappe qui avait trouvé la transversale juste avant le but décisif de Hazard, l'attaquant de 29 ans a de nouveau été décisif. Et de quelle manière ! Entré trois minutes plus tôt, l'ancien joueur de Chelsea a, malgré le marquage de N'Golo Kanté, décoché un tir téléguidé de plus de 20 mètres qui a lobé Kepa (1-1, 89e). Pour ne rien gâcher à son plaisir, l'international anglais en est désormais à 50 buts en Premier League avec le club de la Mersey.

Ce point arraché à Londres fait les affaires des hommes de Jurgen Klopp qui rejoignent les Citizens en tête du classement avec deux longueurs d'avance sur les troupes de Sarri. Tottenham et Arsenal suivent à quatre longueurs, alors que Manchester United, battu à West Ham (1-3), se retrouve déjà loin au classement avec une 10e place et neuf points de moins que City et Liverpool.