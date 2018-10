Liverpool: Première en championnat pour Fabinho

Déjà aligné d'entrée mercredi soir contre l'Etoile Rouge de Belgrade (4-0), Fabinho va connaître la première titularisation de sa carrière en Premier League, samedi, lors de la rencontre entre Liverpool et Cardiff.

Le Brésilien, qui sera aligné aux côtés de Georginio Wijnaldum et Adam Lallana, profite des blessures de Naby Keita et Jordan Henderson, alors que James Milner est remplaçant.

Today's #LIVCAR team news



Three changes for #LFC; Lovren, Moreno and Lallana replace Gomez, Robertson and Shaqiri. https://t.co/Ehw6pqkgej