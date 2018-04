Liverpool: Nouveau contrat longue durée pour Firmino

Membre du formidable trio offensif de Liverpool avec Sadio Mané et Mohamed Salah, Roberto Firmino se plaît sur les bords de la Mersey.

La preuve, l'attaquant brésilien de 26 ans, arrivé en 2015 chez les Reds et auteur de 15 buts en 35 matches de championnat cette saison, a prolongé pour cinq ans son contrat avec l'actuel 3e de Premier League, bien parti pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions après son succès 5-2 en demi-finale aller face à l'AS Rome.

Le joueur passé par Hoffenheim est désormais lié jusqu'en 2023 avec Liverpool.

"The club have taken me in in an incredible way and I’ve grown a lot here with my work with the support of the whole team. I am very, very happy here."



