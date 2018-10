Liverpool: Mané s'est fait opérér

Victime d'une fracture du pouce avec l'équipe nationale sénégalaise, Sadio Mané s'est fait opérer ce mercredi, annonce le Liverpool FC.

La durée de l'absence de l'ancien joueur du FC Metz n'a pas été communiquée, mais il est probable qu'il manque la rencontre entre les Reds et Huddersfield, ce week-end.

Les ennuis s'accumulent pour Jurgen Klopp car trois autres joueurs, et non des moindres (Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Naby Keita), sont également revenus blessés de sélection. James Milner, lui, souffre de la cuisse.