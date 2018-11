Liverpool: Mané prolonge avec les Reds

Sadio Mané et Liverpool ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat, qui va lier l'international sénégalais au club de la Mersey jusqu'en 2023.

"Je suis heureux de prolonger mon séjour à Liverpool, explique l'ancien joueur de Southampton, arrivé en 2016, sur le site des Reds. C'est un grand jour pour moi, et j'ai hâte d'aider l'équipe à réaliser nos rêves en gagnant des trophées. J'ai toujours dit que quand j'ai eu la chance de venir ici, je n'ai pas eu à réfléchir deux fois. C'est le bon endroit, au bon moment, avec le bon coach. J'ai pris la meilleure décision de ma carrière."

La prolongation de Mané fait suite à celles de ses partenaires d'attaque Mohamed Salah et Roberto Firmino, qui ont également renouvelé leur contrat cette année jusqu'en 2023.

