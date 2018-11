Liverpool: Mané est toujours fan de l'OM

A quelques jours de l'affrontement avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, Sadio Mané s'est exprimé au micro de Telefoot dimanche. Le milieu offensif des Reds a estimé que l'avantage de son équipe par rapport au PSG réside dans "le collectif". "On fait tout ensemble et c'est ça notre force", a expliqué le Sénégalais, pour qui les matches contre Paris sont toujours particuliers en raison de son allégeance au grand rival dans l'Hexagone. "Je suis toujours la Ligue 1 parce que je supporte l'OM depuis petit. J'adore Marseille, je les ai toujours aimés. Même aujourd'hui, je regarde tout le temps leurs matches". De quoi donner des regrets aux supporters marseillais, qui n'auraient sans doute pas été contre le fait de compter l'ancien joueur de Metz et Southampton dans leurs rangs aujourd'hui...