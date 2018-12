Sorti sur une civière et remplacé après 23 minutes de jeu mercredi soir à Burnley, où Liverpool est allé s’imposer 3-1, Joe Gomez pourrait être éloigné des terrains pendant au moins six semaines, annoncent les Reds.

Le défenseur international anglais a été victime d’une fracture de la jambe gauche.

Joe Gomez sustained a fracture to the lower left leg during last night's game against Burnley...