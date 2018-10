Liverpool: Klopp tacle la Ligue des Nations

Après le match nul concédé face à Manchester City (0-0), qui prolonge une série de désormais quatre matches sans victoire toutes compétitions confondues pour Liverpool, Jürgen Klopp est heureux du début de saison de son équipe, co-leader de Premier League.

"Si on m'avait dit qu'après huit matches on aurait 20 points, avec ce calendrier, j'aurais signé", a confié le manager allemand.

"Malheureusement, les joueurs vont devoir repartir (en sélection, ndlr) et jouer la Ligue des nations, la compétition la plus dénuée de sens de l'histoire du football, a regretté l'ancien coach de Dortmund. On espère qu'ils vont revenir sans blessure pour disputer la Premier League et la Ligue des champions."