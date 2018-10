Liverpool : Klopp fait le point sur les (nombreux) blessés

Liverpool a fait face à une véritable hécatombe pendant la trêve internationale. Quatre cadres de Reds, Virgil Van Dijk, Naby Keita, Mohamed Salah et Sadio Mané sont revenus blessés de leur séjour en sélection. Le Sénégalais s'est fait opérer d'une facture du pouce gauche, les trois autres ont des soucis musculaires.

Pour autant, Jurgen Klopp se montre plutôt rassurant. "On essaye de faire en sorte que tout le monde soit disponible pour ce week-end (face à Huddersfield, ndlr), a expliqué le manager allemand. On va probablement échouer pour un ou deux, mais on fait tout pour qu'ils soient sur le terrain, ou au moins dans le groupe."

Klopp est resté volontairement assez vague face aux journalistes. "Je comprends que vouliez en savoir plus, mais je n'ai jamais d'informations sur les blessés des autres équipes. Alors pourquoi devrais-je en donner à tout le monde ?"