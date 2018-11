Liverpool: Klopp demande l’application du FPF

Actuellement à la lutte avec le PSG dans le groupe C de la Ligue des champions, Liverpool et son entraîneur Jürgen Klopp sont forcément concernés par l’actualité liée au Football Leaks et au Fair Play Financier (FPF). Interrogé sur le sujet, dans des propos relayés par The Guardian, l’entraîneur des Reds a précisé sa pensée : ''C’est difficile de donner son avis, mais de manière générale, le FPF est une bonne chose. J’ai toujours pensé que si c’était mis en place, il fallait s’en servir. Je ne sais pas vraiment de quoi il ressort, mais je sais que le PSG et Man City sont concernés. Le FPF permet de poser des règles. Si tout va bien, rien à dire. Sinon, quelqu’un doit faire quelque chose. Je ne peux pas dire mieux.''