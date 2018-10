Liverpool-Klopp: "Avec le PSG, City est la plus grande force du moment"

Alors que Liverpool affronte Manchester City dimanche (17h30, 8e j.) pour ce qui constitue l'un des chocs de ce début de saison en Premier League, Jürgen Klopp n'a pas tari d'éloges sur la troupe de Pep Guardiola.

"Ils sont si forts. Cette équipe, le club, l’argent qu’ils ont et ce manager sont exceptionnels. C'est une très bonne combinaison, a commenté Klopp en conférence de presse, propos rapportés par The Telegraph. Cela en fait la plus grande force du moment - avec le PSG - dans le football mondial."

Pour autant, Liverpool a battu le PSG cette saison en Ligue des champions (3-2) et avait notamment éliminé Manchester City également en C1 la saison passée. "Je n'ai aucune idée de ce qu'ils pensent de nous, a poursuivi Klopp, avant de préciser. Je que ce sais, parce que je sais comment je serais dans leur situation, c'est qu'ils ont perdu un quart de finale contre nous la saison passée et un match de championnat ici (à Liverpool, ndlr) après une très longue série sans perdre. Ils voudront répondre à cela. Ils voudront riposter." Réponse dimanche.