Liverpool: Klopp accuse des supporters ''idiots''

Jürgen Klopp n’a pas vraiment apprécié l’attaque du bus de Manchester City par certains supporters de Liverpool, mercredi soir, avant le quart de finale de Ligue des champions à Anfield (3-0).

"C’est vraiment étrange. Vous traversez la foule avec le bus et le sentiment est fantastique. Il y avait de la passion. Puis je suis arrivé au stade et on m’a dit qu’on avait attaqué le bus de City et cela a tout tué. Vous donnez l’opportunité de faire quelque chose de bien et, à cause de quelques idiots, cela pourrait ne plus arriver", a regretté le coach allemand en conférence de presse, vendredi.

Les Reds enchaînent avec un derby contre Everton, à Goodison Park.