Touché à la cheville gauche lors du match amical entre l’Angleterre et les Pays-Bas le 23 mars dernier, Joe Gomez, qui a aggravé sa blessure en rejouant fin avril contre West Brom et Stoke, est d’ores et déjà forfait pour la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid.

Le défenseur de Liverpool est également très incertain pour la Coupe du monde d'après The Telegraph.