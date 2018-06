Liverpool: Dortmund, Manchester City et Naples en matches amicaux

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des champions, le Liverpool de Jürgen Klopp a dévoilé son calendrier de matches amicaux.

Les Reds commenceront leur préparation le 7 juillet prochain avec une première rencontre contre Chester City, avant d’affronter les Tranmere Rovers. Jürgen Klopp et ses hommes termineront leur série de matches en Angleterre face à Bury et Blackburn Rovers.

En août, Liverpool disputera l’International Champions Cup aux Etats-Unis contre le Borussia Dortmund à Charlotte, Manchester City à New York et Manchester United à Ann Arbor dans le Michigan.

La préparation se terminera en août avec la réception de Naples à l’Aviva Stadium de Dublin et celle du Torino à Anfield le 7 août. Les mondialistes tels que Salah, Mané et Firmino devrait manquer une partie de ces matches amicaux.

