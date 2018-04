Liverpool: Des nouvelles de Salah

Blessé à l'aine lors de la victoire de Liverpool contre Manchester City (3-0), mercredi en Ligue des champions (quart de finale aller), Mohamed Salah devrait être remis sur pied rapidement.

L’attaquant égyptien a passé un examen médical, jeudi, comme il l’a montré sur Instagram, et devrait poursuivre ses soins ce vendredi, à la veille d’affronter Everton. Il se serait déclaré apte pour ce derby de la Mersey.

Salah on Instagram story. Is he having a scan? Could be an oxygen chamber according to some.



He said to Klopp that he was fine, he just felt something and wanted to sub off. We’ll see later i guess... pic.twitter.com/3NRjTJUdrw