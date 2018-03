Liverpool: Clyne de retour !

Nathaniel Clyne est de retour ! Le latéral droit de Liverpool est en effet présent sur le banc des Reds ce samedi pour le match contre Crystal Palace (31e journée de Premier League).

L'international anglais, qui n'a pas joué une seule rencontre cette saison à cause de multiples blessures dont une importante au dos, où il a subi une opération en novembre, avait repris l'entraînement début février.

Good to see @Nathaniel_Clyne back in the matchday squad #CRYLIV pic.twitter.com/vvY1oYbKvI