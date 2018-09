Liverpool chute contre Chelsea

Voilà donc ce qu'il faut faire pour battre cette équipe de Liverpool. Les Reds affichaient jusqu'ici un bilan de parfait de 7 victoires en 7 matches, 6 en championnat et 1 en Ligue des champions. Ils ont cédé ce mercredi soir, à Anfield, face à Chelsea (1-2), à cause d'un exploit personnel d'Eden Hazard en fin de match. Ce n'était qu'un seizième de finale de League Cup, certes, et à choisir, Jurgen Klopp préférera sans doute que son équipe remporte son autre match de la semaine, sur la pelouse de... Chelsea, en Premier League.

Pour cette rencontre, le manager allemand avait d'ailleurs fait tourner, comme il est de coutume à ce stade-là de cette compétition, et on retrouvait du beau monde sur le banc, comme Roberto Firmino, Mohamed Salah, N'Golo Kanté ou encore, en face, un certain Eden Hazard. Avec une défense très 2016 (Clyne-Matip-Lovren-Moreno), l'époque où l'équipe prenait l'eau de toute part, Liverpool a souffert en début de rencontre. Mais ensuite, Caballero a sorti des parades décisives devant Keita (38e) ou Mané (40e). Il faudra un beau retourné de Sturridge -qui avait raté le cadre seul face au but vide quelques minutes plus tôt- pour battre le gardien argentin, qui avait repoussé une première initiale de Keita (1-0, 58e).

Mais le club de la Mersey n'a pas tenu. Contre le cours du jeu, les Blues ont égalisé sur un coup de pied arrêté, où Emerson a repris victorieusement un ballon qui traînait après une parade de Mignolet sur une tête de Barkley (1-1, 78e). Et la rencontre a basculé en une minute. Sturridge a envoyé un missile sur la barre (84e), et quelques secondes plus tard, Hazard s'est lancé dans un raid solitaire conclu par un extérieur du droit lumineux, après avoir effacé Moreno d'un petit pont (1-2, 85e). Un but qui n'aurait rien à envier au tout dernier prix Puskas...

Le Belge était entré en seconde période (56e), comme N'Golo Kanté (64e), qui a joué son rôle, à sa manière, dans cette victoire. "J'ai parlé avec N'Golo quand on était sur le banc, racontera Hazard au micro de Sky Sports. Il m'a dit qu'il ne voulait pas tirer de penalty (il y aurait eu séance de tirs au but en cas d'égalité après 90 minutes, ndlr). La seule solution était donc de marquer !" Simple.

Le but d'Hazard: