Liverpool-Alisson: ''Je ne fais pas d’arrêts pour intégrer Hollywood''

Leader de la Premier League avec Liverpool, et au moment d’affronter Chelsea lors du choc de la 7e journée (ce samedi, à 18h30), le gardien brésilien Alisson a avoué l’influence de Countinho dans son choix de rejoindre les Reds : ''Philip m’a dit le plus grand bien de Jürgen Klopp et de ses joueurs. Il m’a indiqué qu’il n’y avait aucune vanité dans cette équipe, pourtant animée d’une énorme envie de gagner. Nos femmes ont également beaucoup échangé sur la vie à Liverpool.''

Alisson est également revenu sur son style de jeu : ''Si vous regardez mes performances en carrière, vous noterez que je ne fais pas beaucoup d’erreurs. Mon jeu se caractérise par sa consistance. J’aime faire des arrêts simples. Ils ne sont pas faits pour frimer ou pour intégrer Hollywood.''

Ce samedi, s’il veut prendre sa revanche face aux Blues, après l’élimination en Cup concédée ce mercredi (1-2), le portier devra assurer devant sa cage. Et sans fioriture.