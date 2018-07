Liverpool: Alisson devrait débuter le 4 août

Devenu le gardien de but le plus cher de la planète suite à son transfert au Liverpool FC, Alisson Becker est pour l'heure en congés, lui qui a participé à la dernière Coupe du monde avec la Seleçao. Mais selon la presse anglaise, le dernier rempart brésilien aurait aimé reprendre au plus vite, ce que Jürgen Klopp a voulu éviter.

"Pour moi, ça n'aurait eu aucun sens qu'il revienne dès maintenant après une saison très intense, en club puis en équipe nationale", explique le manager allemand des Reds dans le Telegraph. L'ancien Giallorosso devrait donc participer à son premier match sous ses nouvelles couleurs le 4 août prochain, face au SSC Naples de Carlo Ancelotti.