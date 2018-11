Les Reds sûrs de leurs forces

Le Liverpool de Jürgen Klopp est-il toujours plus fort ? C’est bien possible. Alors que le redoutable trio Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mané avait pris feu la saison passée, en Premier League comme en Ligue des champions, les Reds impressionnent en ce moment par leur solidité. Pour rappel, ils ont évidemment mis les moyens pour se renforcer derrière, faisant de Virgil van Dijk et d’Alisson Becker le défenseur et le gardien les plus chers du monde en 2018.

Samedi, à quatre jours du match décisif contre le PSG, les Liverpuldiens n’ont jamais été inquiétés par Watford et ont fini par s’imposer sur le score de 3-0 à Vicarage Road. Comme souvent ces dernières semaines, le coach allemand a déployé un 4-2-3-1 et le dispositif, particulièrement bien équilibré, permet de bien conserver la balle et de la récupérer assez rapidement. Le LFC, dauphin de City avec deux points de retard, n'a encaissé que cinq buts cette saison en 13 journées de championnat et c'est un record historique.

Offensivement, c’est en seconde période qu’ils se sont mis à l’abri. De nouveau attaquant de pointe, "Mo" Salah a inscrit un vrai but d’avant-centre en reprenant un centre de Sadio Mané (67e). Dans la foulée, Trent Alexander-Arnold a envoyé un superbe coup franc au fond des filets des Hornets (76e) et l’autre latéral de l’équipe, Andrew Robertson, a mené une contre-attaque conclue par Roberto Firmino (89e). Oui, cette équipe de Liverpool est complète.