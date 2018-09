Les poursuivants répondent présent

Manchester City a conservé son invincibilité et signé une quatrième victoire consécutive en prenant le meilleur sur Brighton (2-0), samedi lors de la 7e journée de Premier League. Deux buts de Sterling (29e) et Agüero (65e) ont permis aux Sky Blues de faire la différence et de prendre provisoirement la tête du championnat, avant le choc entre Chelsea et Liverpool (18h30).

De son côté, Tottenham a fait le nécessaire sur la pelouse de Huddersfield Town (0-2), grâce à un doublé de Kane (25e, 34e pen), et se hisse au quatrième rang du championnat avec 15 points. Autant qu’Arsenal, qui a pris tout son temps pour venir à bout de Watford (2-0), Cathcart contre son camp (81e) et Özil (83e) débloquant la situation en toute fin de rencontre.

A noter dans les autres matches le tranquille succès enregistré par Everton contre Fulham (3-0), avec des buts de Sigurdsson (56e, 89e) et Tosun (66e), la victoire de Leicester City sur la pelouse de Newcastle (0-2), dans le sillage de Vardy (30e) et Maguire (73e), ainsi que la bonne opération de Wolverhampton, tombeur de Southampton (2-0) grâce à Cavaleiro (79e) et Jonny (87e).