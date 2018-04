Les Citizens y sont presque

Manchester City s’est réveillé mercredi matin avec une sacrée gueule de bois, une 2e défaite contre Liverpool (1-2) étant synonyme d’élimination de la Ligue des champions au stade des quarts de finale (3-0 à l'aller). Cette déconvenue européenne est de taille pour Pep Guardiola, mais voilà que les leaders de la Premier League sont désormais tout proches de s’assurer du titre après leur victoire contre Tottenham (1-3), lors d’une affiche décalée ce samedi à 20h45 (il y en aura 8 la saison prochaine).

Les Citizens seront ainsi officiellement champions si United ne gagne pas contre West Brom dimanche mais aussi face à Bournemouth mercredi prochain en match avancé de la 35e journée. Si les Red Devils font un sans-faute jusque-là, alors City aura l’occasion d’être sacré à l’Etihad Stadium, dimanche prochain, face à Swansea. Une formalité pour cette équipe qui a déroulé un football ultra-dominateur durant toute la saison de l'autre côté de la Manche.

Après ses trois défaites consécutives (en comptant le derby perdu il y a une semaine), City n’a pas douté dans l'antre de Wembley. L’ouverture du score de Gabriel Jesus (22e) et un penalty d’Ilkay Gündogan (25e), après une nouvelle sortie ratée d’Hugo Lloris, ont mis les visiteurs sur les bons rails. Christian Eriksen a relancé le suspense avant la pause (42e), mais Raheem Sterling a finalement mis les siens à l’abri (72e). De quoi faire jubiler Pep Guardiola au coup de sifflet final. Le stratège catalan se contentera de la PL cette saison, mais son but ultime, on le sait, reste de s'offrir la C1.