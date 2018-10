Leicester: Un premier communiqué du club

Le club de Leicester City a publié samedi un premier communiqué sur son site, après l'accident d'hélicoptère qui a eu à la suite du match face à West Ham (1-1, 10e journée de Premier League): "Nous travaillons avec la police et les services d'argent après un incident majeur au King Power Stadium. Le club communiquera de façon plus détaillée lorsqu'il y aura d'autres informations." L'hélicoptère, appartenant à Vichai Srivaddhanaprabha, le propriétaire du club, s'est envolé comme toujours du rond central du stade. Puis il s'est écrasé sur un parking, environ 200 mètres plus loin (comme le rapporte Sky Sports). On ne sait pas encore qui sont les victimes.