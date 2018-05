Leicester: Le président appelle à soutenir Puel et ses joueurs

La pression est permanente. Actuellement dans une mauvaise passe de quatre matches sans victoire (3 défaites, 1 nul), Leicester est dans le dur malgré sa neuvième place en Premier League. Et avant d'affronter West Ham ce samedi (16h) dans le cadre de la 37e journée, le président du club a tenu à apporter son soutien à Claude Puel notamment.

"Notre manager Claude, notre staff et les joueurs ont tout mon soutien, et je vous demande d'être derrière eux samedi et de faire entendre votre voix", a écrit Vichai Srivaddhanaprabha dans un communiqué publié sur le site du club.

"Au moment où j'écris ceci, nous avons encore trois matches importants à disputer en Premier League, des matches dans lesquels je souhaite que nous soyons solidaires, joueurs, staff et supporters, pour se battre afin de franchir la ligne d'arrivée de la meilleure des manières", a-t-il ajouté. Les supporters présents au King Power Stadium sont prévenus.