Leicester: Le fils du président n'était pas dans l'hélicoptère

Aiyawatt Srivaddhanaprabha, le fils du président et propriétaire du club de Leicester (il est aussi vice-président), ne se trouvait pas au sein de l'hélicoptère de son père Vichai au moment du crash près du King Power Stadium, selon Sky Sports. Le directeur du football, John Rudkin, n'y était pas non plus. En revanche, il n'y a toujours aucune information concernant Vichai Srivaddhanaprabha, dont on imagine malheureusement qu'il était à bord. Le crash a eu lieu une heure après le match face à West Ham (1-1, 10e journée de Premier League), alors que l'appareil repartait du stade comme toujours.