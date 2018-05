Leicester City: Puel demande du temps

Intronisé à la tête de Leicester City en octobre dernier, Claude Puel vit des heures compliquées en Premier League, même si le maintien de son équipe est d'ores et déjà assuré. En effet, le technicien français est sur un siège éjectable puisque ses Foxes n'ont empoché que 4 victoires en 19 matches. Interrogé à ce sujet, l'ancien coach du Losc, de l'AS Monaco ou de l'OGC Nice estime pouvoir faire mieux, à condition qu'on lui laisse un peu de temps.

"Je suis pragmatique à ce sujet. S'il est possible de travailler, j'aimerais pouvoir construire quelque chose ici, a-t-il expliqué en conférence de presse. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas de mon ressort. J'essaie toujours d'être intègre dans mon travail, et de faire de mon mieux pour aider les joueurs, l'équipe et le club à avancer et à progresser. Le plus important à mes yeux est de pouvoir construire pour le futur. Mais c'est impossible en six mois de livrer des performances dignes d'une grande équipe".