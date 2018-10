Leicester City: Le déplacement à Cardiff reporté ?

Le club de Leicester City est endeuillé depuis ce week-end et la disparition tragique du propriétaire, Vichai Srivaddhanaprabha, dans un accident d'hélicoptère. De l'autre côté de la Manche, la rencontre de League Cup entre les Foxes et Southampton, programmée ce mardi soir, a d'ores et déjà été reportée à une date ultérieure.

Et le week-end prochain, Jamie Vardy et les siens doivent se rendre au pays de Galles, pour défier Cardiff City dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Mais les instances dirigeantes du football anglais semblent laisser le choix à l'effectif et au staff technique de Leicester de demander ou non le report de cette opposition.