Tottenham a frôlé la sortie contre Watford (2-2, 4-2 t.a.b.), mercredi soir, en 16e de finale de League Cup.

Les Spurs ont longtemps été menés au score, après le but de Success (46e), et Etienne Capoue a égalisé pour les Hornets (89e) après le doublé de Dele Alli (82e, 86e), qui pensait avoir fait le plus dur pour son équipe.

Aux tirs au but, Capoue et Quina ont raté leurs tentatives pour Watford.