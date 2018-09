League Cup: Manchester United éliminé !

Sensation mardi soir, lors du troisième tour de League Cup. Opposé à Derby County, pensionnaire de Championship, un Manchester United réduit à dix s’est incliné aux tirs au but (2-2, 7 t.a.b. 8). Juan Mata (3e) et Marouane Fellaini (90e+5) ont marqué pour les Red Devils, mais les joueurs de Frank Lampard n’ont pas manqué le moindre penalty. Dans les autres rencontres, Manchester City n’a pas tremblé sur la pelouse d’Oxford City (0-3), Leicester s’est qualifié aux tirs au but contre Wolverhampton (0-0), Fulham a sorti Milwall (1-3) et Bournemouth a dompté Blackburn (3-2).