Le fan de Tottenham banni à vie jure qu'il n'est pas raciste

Le supporter de Tottenham interdit de stade à vie, pour avoir lancé une peau de banane en direction des joueurs d'Arsenal après le but du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, jure qu'il n'y avait pas de mauvaise intention dans son geste. "Je suis absolument pas raciste, assure ainsi Averof Panteli, un homme de 57 ans, conducteur de van près de Norwich. Je suis un Grec-Chypriote. A 100%, je ne suis pas raciste. Je le jure sur la vie de mes enfants que je ne suis pas ce genre de types. Je présente mes excuses, si j'ai pu offenser les deux clubs, en particulier Tottenham. C'était une folie, et je ne voulais offenser personne."

"J'ai été mis en accusation pour avoir lancé un objet, précise-t-il. Je suis pas accusé de quoi que ce soit de raciste. La police a été heureuse d'accepter que ce n'était pas raciste. J'ai fait une grosse erreur et j'en suis sincèrement désolé. Le joueur d'Arsenal (Aubameyang, ndlr) jubilait devant les supporters visiteurs. Il est venu devant les fans adverses en hochant la tête et en applaudissant dans notre direction. Les supporters qui étaient aux premiers rangs étaient énervés, ils criaient, ils l'insultaient. Sans réfléchir, j'ai ramassé cette peau de banane et je l'ai jetée sur le terrain. Je ne l'ai pas jetée sur les joueurs, mais sur le terrain."

"Je l'ai regretté au bout de quelques secondes, conclut-il. Je me dit: m***, qu'est-ce que je viens de faire ? Je ne voulais pas être raciste, mais c'était complètement une erreur, et j'accepterai ma sanction."