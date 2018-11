Le derby de Manchester selon Guardiola

Attention, c’est week-end de derby à Manchester ! Et forcément, la ville sera coupée en deux ce dimanche à 17h30 avec les Blues face aux Red Devils. "Les derbies sont toujours spéciaux. On sait que c’est important pour les supporters mais on est novembre et c’est encore tôt dans la saison. Peut-être que le derby à Old Trafford sera plus important du fait de sa place dans la saison. Je sais que c’est important mais la saison dernière, on avait perdu le derby mais on avait gagné le championnat", a expliqué un Pep Guardiola sans doute désireux d’enlever de la pression à ses joueurs.

Et s’il confie que la pression est clairement redescendue d’un cran avec José Mourinho, il a même pris le temps de complimenter un Manchester United en progrès depuis la dernière trêve internationale: "Ils sont dans une bonne période. Contre la Juventus, on a vu un United très stable et impliqué, avec peu d’opportunités concédées. C’était aussi le cas à Stamford Bridge (contre Chelsea), un des stades les plus compliqués".

Evidemment, pas besoin de souligner que City est également dans une bonne période, avec aucune défaite au compteur cette saison en Premier League, un succès sur le terrain de Tottenham ou encore 12 buts lors des 3 derniers matches de championnat sans oublier le carton face au Shakhtar (6-0). "J’espère que ce sera un bon match, une bonne publicité pour la Premier League", glisse l’entraîneur des Citizens qui aspire évidemment à ce que les supporters de City puisse garder le sourire après le match.