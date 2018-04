Le but de Lacazette n'a pas suffi

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa après son nul sur la pelouse du CSKA Moscou jeudi (2-2, 6-3 sur l'ensemble des deux matches), Arsenal retrouvait les joutes de la Premier League ce dimanche avec un déplacement périlleux à Newcastle pour le compte de la 34e journée. Sixièmes au classement, les Gunners n'ont plus grand-chose à espérer cette saison en championnat, et s'en remettent à un hypothétique succès en finale de Ligue Europa pour renouer avec la Ligue des champions. Mais il leur faudra pour cela éliminer l'Atlético Madrid, avant de retrouver en finale l'OM ou le Red Bull Salzbourg.

Ce déplacement dans le nord de l'Angleterre n'était donc pas primordial pour Arsène Wenger, qui avait décidé de laisser au repos plusieurs cadres: Laurent Koscielny, Hector Bellerin, Jack Wilshere et Mesut Özil, alors qu'Aaron Ramsey et Henrikh Mkhitaryan étaient blessés. Le manager français en a également profité pour innover en attaque avec, pour la première fois dans le onze de départ, le duo Pierre-Emerick Aubameyang-Alexandre Lacazette. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas mis longtemps à se mettre en évidence. Sur un long ballon en profondeur, le Gabonais s'échappe côté gauche et centre au second poteau pour le Français, qui se jette pour marquer en demi-volée (0-1, 14e).

Mais la paire si prometteuse a été plutôt discrète par la suite, bien contenue par les Magpies qui ont réussi à inverser la tendance grâce à Ayoze Perez (1-1, 29e) et Matt Ritchie (2-1, 68e). Dixièmes, les hommes de Rafa Benitez sont désormais assurés du maintien. De leur côté, les Gunners vont tenter d'assurer cette sixième place et d'aller au bout en Ligue Europa.