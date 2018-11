Le Brexit va modifier le recrutement des clubs anglais

La formation pour maître-mot. Les clubs anglais vont rapidement devoir changer leur fusil d’épaules et s’adapter à marche forcée. Le Brexit les y contraindra avec des conditions forcément plus restrictives pour le recrutement des joueurs non-anglais. Mais selon The Times, les règles vont changer encore plus rapidement. La FA compte en effet modifier radicalement certaines règles afin d’anticiper le Brexit.

Ainsi, une proposition sera débattue avec les clubs de Premier League cette semaine. Et celle-ci va faire tiquer les gros clubs puisqu’elle induit un passage à 12 joueurs étrangers maximum pour un groupe de 25 joueurs pros… Cela s’annonce compliqué pour certains cadors qui, à l’image de Manchester City ou Tottenham par exemple, comptent jusqu’à 17 joueurs étrangers dans leur effectif. Une réduction qui va clairement coûter très cher aux clubs anglais plus vraiment en position de force à l’heure de faire leurs choix…

"Guaranteeing English players a place in a squad gives them a less powerful incentive to improve - just ask the Lawn Tennis Association."@matthewsyed doubts that quotas for homegrown players in the Premier League will help English players excel. https://t.co/AFwBBR53eg — Times Sport (@TimesSport) 14 novembre 2018

Cet accord avec la FA est pourtant d’autant plus nécessaire qu’en cas d’échec des négociations, cela pourrait être encore plus complexe pour obtenir le permis de travail. Il s’agirait alors pour tous les joueurs étrangers de suivre la même règle que pour les éléments qui ne sont pas de l’Union Européenne (Le joueur doit avoir participé à au moins 75% des matches avec sa sélection nationale en deux ans et celle-ci doit figurer parmi les 70 meilleures nations…). Ce serait alors un véritable cauchemar pour tous les clubs.