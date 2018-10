Le Barça a fait déprimer Carrick

Retiré des terrains depuis le printemps dernier, Michael Carrick s’est déjà fendu de son autobiographie, Between the Lines dont le Times a publié les bonnes feuilles ce mardi. L’occasion pour l’ancien milieu de terrain de Manchester United de revenir sur le souvenir le plus douloureux de sa riche carrière: la finale de la Ligue des champions perdue au printemps 2009 face au Barça (2-0).

Une défaite d’autant plus difficile à digérer que Michael Carrick fut à l’origine de l’ouverture du score précoce des Blaugrana, une tête mal assurée et récupérée par l’inévitable Xavi débouchant sur le but de Samuel Eto’o à la dixième minute. "J'ai quitté Rome, mais je ne pense pas que Rome m'ait jamais vraiment quitté. Quand je suis rentré chez moi, je me suis assis dans le jardin et je n'ai parlé à personne. Je ne pouvais pas. J'étais totalement engourdi", a ainsi raconté l’ancien Red Devil.

Et Michael Carrick de renchérir. "Le Barça m'a causé deux ans de dépression. Cette défaite a été le pire moment de ma carrière. C'était en quelque sorte son point le plus bas. J'ai été déçu du match le plus important de ma carrière", a-t-il ajouté, évoquant ensuite son réveil douloureux, le lendemain: "Quand je me suis réveillé le matin, le chagrin était toujours présent. C'était comme si j'avais été renversé par un bus."