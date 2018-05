Lampard la joue comme Gerrard !

A l’instar de Steven Gerrard, qui a récemment accepté le poste de manager des Glasgow Rangers, Frank Lampard saute également le pas et devient entraîneur.

Le club de Derby County, sixième de Championship (deuxième division anglaise) cette saison, a officialisé la signature de l’ex-milieu de terrain pour trois ans.

L’objectif de l’ancien international anglais (39 ans) est clair: permettre aux Rams de jouer la montée en Premier League.

Lampard has joined the club on a three-year deal. #WelcomeFrank



More details https://t.co/DJLl5iihBH pic.twitter.com/EwTBQmd8XH