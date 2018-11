L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera utilisée en Premier League dès la saison prochaine. C'est ce qui a été annoncé ce jeudi à l'issue d'un vote organisé auprès des propriétaires des 20 clubs de l'élite anglaise.

Premier League clubs have agreed in principle to introduce Video Assistant Referees (VAR) to the competition in the 2019/20 season



