La stat incroyable de Firmino 

Non content d’avoir inscrit 25 buts en 45 matches cette saison avec Liverpool, Roberto Firmino est actuellement le joueur de Premier League qui a réalisé le plus de tacles, soit 62 depuis le début de la saison (selon les statistiques officielles).

L’avant-centre brésilien des Reds devance des défenseurs, notamment Shkodran Mustafi (61 tacles) et Jan Vertonghen (60), Laurent Koscielny n’étant pas si loin dans ce top (42).

Roberto Firmino has been out of this world for LFC! pic.twitter.com/ZyCTRiwb64