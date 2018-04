La pire saison de Lloris ?

Lors de son arrivée en Angleterre en août 2012, Hugo Lloris avait connu des débuts compliqués, lui qui devait initialement se contenter d'être la doublure du vétéran américain Brad Friedel. Il avait dû patienter jusqu'au début du mois d'octobre avant de devenir le véritable numéro 1 que ses qualités lui permettaient de réclamer en toute légitimité. Depuis, le capitaine de l'équipe de France a fait son trou de l'autre côté de la Manche, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs portiers, en-dessous néanmoins d'un David De Gea (Manchester United). Mais cette saison, le Bleu apparaît peut-être un peu moins à son avantage, ce alors que les Spurs restent très compétitifs, en atteste cette victoire (1-3) obtenue dimanche à Stamford Bridge, au détriment de Chelsea en clôture de la 32e levée de Premier League.

Oui mais voilà, l'ancien Lyonnais a fauté au cours de cette partie, amenant l'ouverture du score signée Alvaro Morata. Et selon les informations de SFR Sport, c'est la quatrième fois en championnat depuis l'entame de l'exercice en cours que celui qui a été formé au Gym est directement impliqué sur une action offrant un but à un adversaire de Tottenham. Jamais il n'avait fait pire sur ses cinq précédentes saisons à Londres, signe que le gardien de but de 31 ans n'est plus aussi intouchable que par le passé. Au total, depuis ses débuts en Premier League, Hugo Lloris s'est rendu coupable de 14 erreurs amenant un but adverse, et n'est devancé dans cette triste hiérarchie que par Asmir Begovic (16), Simon Mignolet (16) et Joe Hart (15). Des chiffres à nuancer toutefois car les gardiens de but d'autres formations de Premier League n'ont pas eu la même longévité, et que les erreurs s'accumulent inévitablement à mesure que l'on s'installe sur la durée...

Mais le numéro 1 des Spurs n'est clairement plus aussi étincelant et impressionnant, ce qui se retrouve aussi sur ses sorties en équipe de France. Le dernier rempart de 31 ans a toutefois la chance de pouvoir travailler en toute confiance en club comme en sélection, où son statut n'est pas du tout remis en cause par Mauricio Pochettino et Didier Deschamps. Steve Mandanda, Alphonse Areola ou même Benoît Costil ne peuvent même pas s'offrir le luxe d'espérer...