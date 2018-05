La C1 s'éloigne pour Chelsea

Champion d'Angleterre lors de l'exercice précédent, Chelsea pourrait bien ne pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Mercredi en match en retard de la 35e journée de Premier League, les Blues ont été accrochés à domicile par Huddersfield (1-1). Très performant en ce moment, Olivier Giroud avait pris place sur le banc au coup d'envoi, tout comme Eden Hazard. Un choix surprenant qui ne s'est pas avéré gagnant pour Antonio Conte, les visiteurs ouvrant la marque grâce au Belge Laurent Depoitre, qui a su profiter de la sortie complètement ratée de Willy Caballero (50e). Les Blues, remontés contre l'arbitre Lee Mason à la pause pour une mi-temps sifflée avant un corner, réagiront douze minutes plus tard grâce à un but chanceux de Marcos Alonso, qui contre un dégagement mal assuré d'un défenseur adverse (62e). Entre ces deux buts, Giroud et Hazard avaient fait leur entrée sur la pelouse.

Mais le club londonien ne parvient pas à arracher les trois points de la victoire face au promu, qui en profite pour assurer son maintien, et reste cinquième au classement, à deux points de Liverpool, qui dispose d'une bien meilleure différence de buts (+42 contre +27). Les Reds n'ont donc besoin que d'un nul à domicile face à Brighton ce week-end pour être assurés de finir quatrième et donc de disputer la Ligue des champions. A moins que les hommes de Jürgen Klopp ne remportent la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le 26 mai prochain à Kiev. De leur côté, les Blues, qui disputeront également la finale de la Cup le 19 mai face à Manchester United, joueront leur va-tout sur la pelouse de Newcastle.

Des Magpies qui n'ont pas réussi à faire tomber Tottenham, vainqueur à Wembley, ce mercredi soir en match en retard de la 31e journée, grâce à l'inévitable Harry Kane (1-0). L'attaquant des Spurs a inscrit son 28e but de la saison en championnat d'un joli tir enroulé dans la lucarne (50e). Au classement, les hommes de Mauricio Pochettino sont désormais assurés de finir troisièmes ou quatrièmes et donc de disputer une nouvelle fois la Ligue des champions. Déjà titré depuis semaines, Manchester City n'a pas tremblé face à Brighton (3-1), contrairement à Arsenal, battu à Leicester (3-1) et qui termine sa saison en roue libre.