Keown: "Qu'est-ce que De Bruyne aurait pu faire de plus ?"

Martin Keown ne comprend pas pourquoi Kevin de Bruyne n'a pas été élu joueur de l'année en Premier League par ses pairs, un trophée attribué à Mohamed Salah (Liverpool). "Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus ?", se demande l'ancien défenseur d'Arsenal dans sa chronique pour le Daily Mail.

"Si je jouais encore, j'aurais voté pour lui, assure Keown. Il y a quelques semaines, on vantait tous les mérites de Manchester City en disant que c'était l'une des plus belles équipes de l'histoire de la Premier League."

Or, De Bruyne est le meilleur joueur de la meilleure équipe, mais c'est le meilleur buteur du championnat qui a été plébiscité. Un leurre, selon Keown. "Chaque équipe un besoin d'un joueur comme lui au milieu de terrain, qui est le patron du jeu, développe les actions, et créé des opportunités pour ses attaquants. City ne dominerait pas autant la Premier League sans la vision du jeu de Kevin de Bruyne et sa volonté de porter le jeu dans le camp adverse."

