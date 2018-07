Karius, encore raté...

En ce début de semaine, quelques heures après la défaite du Liverpool FC contre le Borussia Dortmund dans le cadre de l'International Champions Cup (3-1), les fans du club anglais doivent être reconnaissants envers Jürgen Klopp. Le technicien allemand a en effet décidé de valider un investissement de près de 75 millions d'euros pour faire venir Alisson Becker en provenance de l'AS Rome. Force est de constater que les Reds avaient besoin d'un gardien de niveau international, si tant est que le nouvel arrivant confirme dans les mois à venir sur les bords de la Mersey.

Car en l'état, les pensionnaires d'Anfield ne sont pas forcément bien équipés à ce poste. Simon Mignolet ? Le Belge est sur le départ après avoir globalement beaucoup déçu ces dernières saisons. A 30 ans, l'ancien Black Cat de Sunderland est d'ailleurs poussé vers la sortie. Car le numéro 2 du LFC version 2018-2019 sera Loris Karius. L'Allemand était par ailleurs titulaire dimanche soir, face aux Borussen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s'est pas positionné comme un possible numéro 1 bis... L'intéressé a livré une prestation en demi-teinte. Son intervention ratée sur la dernière action de la rencontre, face à une frappe de l'intenable Christian Pulisic, a permis au jeune Jacob Bruun Larsen de donner un peu plus de crédit au succès des Reds (90e+3).

Auparavant, Loris Karius s'était aussi signalé durant le premier acte, sur une sortie au pied très approximative qui a failli aboutir à un but de Maximilian Philipp. La responsabilité de l'ancien gardien de Mayence n'est en revanche pas engagée sur le doublé inscrit en amont par Christian Pulisic (66e et 89e). Mais quoi qu'il en soit, le joueur de 25 ans a une nouvelle fois montré ses limites, et malheureusement pour lui, se retrouve encore à faire le buzz. Car personne n'a oublié qu'en mai dernier, ses deux boulettes en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, avait évidemment favorisé le succès des hommes de Zinedine Zidane. Mais ces erreurs avaient été en partie justifiées par une commotion cérébrale dont Loris Karius aurait été victime dans un choc préalable avec le virulent Sergio Ramos. Ce n'était pas le cas dimanche soir...