Kanté et les Blues réagissent

Il n’a pas trainé ! Remonté comme jamais, N’Golo Kanté, même s’il ne l’avouera probablement pas, a apporté une cinglante réponse aux critiques de son entraîneur dimanche après-midi, lors de la victoire de Chelsea face à Fulham (2-0).

"Je ne veux pas de Kanté dans ce rôle. Il a voulu sauver la rencontre après le premier quart d'heure, mais il l'a mal fait. Il était perdu dans cette position, il a trop porté le ballon dans la surface adverse. Je ne pense pas que ce soit une des meilleures caractéristiques de Kanté. C'était un peu contre-nature", avait tonné Maurizio Sarri après la prestation d’un Kanté un peu trop offensif à son goût samedi dernier, lors de la première défaite de la saison des Blues, contre Tottenham (3-1).

Dimanche, lors de ce duel entre voisins de l’ouest londonien, l’ancien Caennais n’a eu besoin que de quatre minutes pour mettre les siens sur de bons rails. Après une interception virile au milieu de terrain, il a enchaîné avec une longue chevauchée, et servi Pedro, qui a ouvert le score d’une frappe croisée (1-0, 4e).

Pedro a apprécié

Pedro

"N’Golo est un joueur très important pour nous. C’est grâce à lui que j’ai marqué", appréciait ensuite son coéquipier espagnol au micro de Sky Sports. Olivier Giroud, lui, aura eu moins de réussite que son partenaire champion du monde. Titulaire en championnat pour la première fois depuis près de deux mois, l’avant-centre des Bleus, double-buteur jeudi en Ligue Europa, s’est procuré quelques opportunités, et notamment juste avant la pause, mais Sergio Rico a réussi à s’interposer sur cette grosse occasion à bout portant (44e).

Et s’il a été remplacé à vingt minutes du terme, alors que les hommes de Claudio Ranieri, toujours derniers, étaient beaucoup plus fringants qu’en première période, ce n’est pas son suppléant, et habituel titulaire, Alvaro Morata, lui qui a même raté un but immanquable, qui a doublé la mise, mais Ruben Loftus-Cheek, sur un service d’Eden Hazard (2-0, 82e).