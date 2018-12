Huddersfield: Mounié suspendu trois matches

Steve Mounié a été expulsé directement le week-end dernier pour un tacle dangereux lors de la rencontre entre Huddersfield et Brighton.

L'attaquant béninois a écopé de trois matches de suspension.

L'ancien joueur de Montpellier n'a toujours pas marqué cette saison en Premier League, en 13 rencontres.

#htafc's appeal against Steve Mounié's red card in Saturday's game has been unsuccessful.



The striker will serve a three game suspension and be unavailable for the Premier League matches against Bournemouth (A), Arsenal (A) & Newcastle United (H).