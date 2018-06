Guardiola répond à Yaya Touré: "C'est un mensonge et il le sait"

Il y a quelques jours, Yaya Touré, sur le départ à Manchester City, avait tenu des propos très durs au sujet de sa collaboration avec Pep Guardiola, l'accusant notamment de racisme. "Il était très cruel avec moi [...] J'en suis même arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur" avait-il déclaré à France Football, ajoutant que selon lui ce n'était pas la première fois: "Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il est passé, je me pose des questions..."

Un temps silencieux, Pep Guardiola a réagi et rejeté en bloc ces accusations sur la chaîne espagnole TV3: "C'est un mensonge et il le sait, a déclaré le manager des Citizens. Nous étions ensemble pendant deux ans et il ne dit ça que maintenant. Il ne me l'a jamais dit en face !"