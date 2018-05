Giroud, c'est l'anti-Reds !

Remplaçant à Arsenal, Olivier Giroud revit sous le maillot de Chelsea depuis son arrivée lors du dernier mercato hivernal. L’attaquant tricolore, qui a poussé Alvaro Morata sur le banc, a inscrit son troisième but en Premier League avec les Blues dimanche après-midi face à Liverpool, une réalisation d’une importance capitale.

Car elle a permis aux Londoniens de s’imposer sur la plus courte des marges (1-0) et de réaliser une superbe opération au classement. S’ils sont toujours cinquièmes, les hommes d’Antonio Conte, qui ont bien muselé l’intenable Mohamed Salah, reviennent à trois points de leurs adversaires du jour (troisièmes), qui comptent un match en plus, et à deux longueurs de Tottenham, actuel quatrième à deux journées de la fin.

"Si on gagne nos deux derniers matches..."

Et c’est aussi la confirmation que l’ancien Montpelliérain réussit particulièrement bien contre les Reds, face à qui il a signé, de la tête sur un centre de Victor Moses (32e), son cinquième but en six titularisations. "Il est facile à trouver sur le terrain et, pour un joueur de petite taille comme moi, c’est bien d’avoir un point de fixation comme lui", appréciait ensuite son coéquipier Eden Hazard pour la BBC.

"Si on gagne nos deux derniers matches, je pense qu’on finira dans le Top 4", espère encore le Belge. Les Blues, qui vont recevoir Huddersfield et se déplacer à Newcastle, peuvent donc toujours croire à une qualification en Ligue des champions qui paraissait impossible il y a encore quelques semaines.