Gary Neville préfère Man City à Liverpool

Pour l’ancienne gloire de Manchester United, aujourd’hui consultant sur SkySports, voir Manchester City ou Liverpool remporter la Premier League est un véritable crève-cœur lorsque cela arrive. S’il avait toutefois un choix à faire, Neville sait quelle option lui ferait le moins mal : ''En un sens, si je devais choisir entre ces deux horreurs, je pencherais plus pour City. Mais la dernière chose que je veux voir, c’est Manchester City et Liverpool au top de la Premier League. Les Reds peuvent d’ailleurs la remporter et c’est vraiment une chose à laquelle on ne veut même pas penser lorsqu’on est fan de United.''